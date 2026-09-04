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Политика

Зеленского и его семью хотят обеспечить пожизненной охраной

В Раду внесли закон об обеспечении семьи Зеленского пожизненной охраной
Tom Nicholson/Reuters

В Верховную раду внесли законопроект о предоставлении пожизненной государственной охраны президенту Украины Владимиру Зеленскому по истечении полномочий и всей его семье. Соответствующий законопроект размещен в базе украинского парламента.

Одним из авторов документа стал секретарь комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Согласно законопроекту, Зеленский, даже по завершении президентского срока, и его родственники, проживающие вместе с ним или сопровождающие его в период военного положения, будут находиться под государственной охраной. Подчеркивается, что такая мера будет действовать пожизненно, если Зеленского не отстранят от должности в результате импичмента.

Авторы законопроекта предлагают в связи с этим увеличить численность Управления государственной охраны Украины до 5,5 тыс. сотрудников.

До этого Зеленский утверждал, что Россия «вынашивает планы покушения на него». По его словам, в первые два года конфликта он был вынужден провести в бункере.

Ранее покушение на врача в Киеве связали с офисом Зеленского.

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