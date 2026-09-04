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Песков заявил, что все силы и системы ПВО работают

Песков: системы, которые обеспечивают противовоздушную оборону РФ, работают
Shutterstock

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все системы и силы, обеспечивающие противовоздушную оборону России, работают. Его слова передают РИА Новости.

«Все системы работают — и Росавиация, и наши силы, которые обеспечивают противовоздушную оборону, они все работают», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь заявил, что президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельное совещание по ситуации в авиации после заявлений украинского президента Владимира Зеленского об угрозе безопасности для гражданских самолетов в российском небе из-за атак беспилотников. По его словам, в данный момент в этом нет необходимости.

Утром 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили 490 беспилотников в 20 российских субъектах, а также над акваторией Черного моря.

Ранее Минтранс сделал заявление после угроз Зеленского гражданской авиации.

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