Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Политика

США проверят данные об ударе по свадебной церемонии в Иране

Вэнс: США расследуют информацию об ударе по свадебной церемонии в Иране
acquelyn Martin/Pool/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские власти проводят детальное расследование информации о воздушном ударе по свадебной церемонии в Иране. Об этом пишет ТАСС.

«Мы осуществляем полное расследование этого инцидента», — отметил он на пресс-конференции в Белом доме, комментируя сообщения о произошедшем.

При этом политик выразил сомнения относительно достоверности данных, предоставленных иранской стороной.

«Я крайне скептически отношусь к этой информации», — добавил он.

При этом представитель американской администрации заверил, что США уделяют пристальное внимание подобным ситуациям. Вэнс категорически отверг возможность преднамеренных ударов американских военных по гражданским объектам, подчеркнув, что подобные действия противоречат принципам США, хотя и признал, что в ходе конфликтов «случается всякое».

В результате удара США по месту проведения свадьбы в иранском городе Сирик пострадали не менее 68 человек, пятерых спасти не удалось. Сообщается, что среди пострадавших много детей.

Ранее глава Пентагона Хегсет допустил затяжной конфликт США и Израиля с Ираном.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!