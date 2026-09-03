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Политика

Мирошник заявил, что страны Запада не уважают Устав ООН

Мирошник: некоторые страны Запада относятся к Уставу ООН, как к меню в ресторане
Виталий Белоусов/РИА Новости

Некоторые западные страны относятся к Уставу ООН, как к меню в ресторане. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет RT.

«Сегодня Устав ООН читается исключительно как меню: здесь хочу, а здесь не хочу, а вот это, пожалуйста, заверните», — сказал он.

Некоторые страны избирательно трактуют его статьи в зависимости от своих целей и стремясь к гегемонии. По словам Мирошника, международные площадки из-за отсутствия баланса сил превратились в инструменты давления и пропаганды.

Вместе с тем Запад не заинтересован в создании справедливого и непредвзятого международного суда, что делает подобную логику неприемлемой для России, отметил посол.

Недавно Мирошник заявил, что инициативы украинского лидера Владимира Зеленского звучат нереалистично и в большей степени выглядят как имитация стремления к миру. Киеву просто нужна передышка для решения военных задач, на фоне чего и звучат подобные призывы, уверен он.

Ранее в МИД РФ заявили о планах Украины максимально использовать наемников из бедных стран.

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