Мирошник: некоторые страны Запада относятся к Уставу ООН, как к меню в ресторане

Некоторые западные страны относятся к Уставу ООН, как к меню в ресторане. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет RT.

«Сегодня Устав ООН читается исключительно как меню: здесь хочу, а здесь не хочу, а вот это, пожалуйста, заверните», — сказал он.

Некоторые страны избирательно трактуют его статьи в зависимости от своих целей и стремясь к гегемонии. По словам Мирошника, международные площадки из-за отсутствия баланса сил превратились в инструменты давления и пропаганды.

Вместе с тем Запад не заинтересован в создании справедливого и непредвзятого международного суда, что делает подобную логику неприемлемой для России, отметил посол.

Недавно Мирошник заявил, что инициативы украинского лидера Владимира Зеленского звучат нереалистично и в большей степени выглядят как имитация стремления к миру. Киеву просто нужна передышка для решения военных задач, на фоне чего и звучат подобные призывы, уверен он.

Ранее в МИД РФ заявили о планах Украины максимально использовать наемников из бедных стран.