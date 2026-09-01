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Политика

В МИД РФ еще раз рекомендовали иностранным дипломатам покинуть Киев

Захарова: рекомендация эвакуировать иностранных дипломатов из Киева сохраняется
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рекомендация министерства эвакуироваться всему дипломатическому корпусу и иностранным гражданам из Киева сохраняет актуальность. Об этом сообщает ТАСС.

«Не теряет, а, наоборот, сохраняет актуальность рекомендация Министерства иностранных дел России <...> всему дипломатическому корпусу, иностранным гражданам в Киеве эвакуироваться в связи с переходом российских вооруженных сил к систематическому и последовательному нанесению ударов по военной инфраструктуре Украины», — пояснила Захарова.

Она добавила, что рекомендация была дана еще в мае текущего года.

По словам Захаровой, действия российских военных носят ответный характер, так как Киев наращивает удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре российских регионов.

31 августа посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что страны — члены НАТО перестали гнушаться предоставления своих территорий, а также морского и воздушного пространства для атак Украины на Россию.

Ранее в Кремле рассказали, что не нуждаются в какой-либо военной эскалации.

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