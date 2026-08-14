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Политика

Слова Нетаньяху про «исламскую республику Британия» возмутили Лондон

Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Великобританию «первой исламской республикой с ядерным оружием», вызвав резкую критику со стороны оппозиции и британских властей. Об этом пишет The Guardian.

В ходе интервью израильского премьера переспросили, не считает ли он, что определение «исламская» сейчас можно отнести чуть ли не ко всей Европе. Нетаньяху отказался смягчить ситуацию.

«Да, но, знаете, кто-то сказал, что первой исламской республикой с ядерным оружием будет Исламская республика Британия», — подчеркнул он.

Оппозиционный депутат Кнессета Ави Дабуш резко раскритиковал премьера за насмешки над союзником.

«Это то, что происходит при ужасном дипломатическом провале и неспособности привлечь страны мира на нашу сторону», — написал он в соцсети Х.

В британском МИДе заявили, что слова Нетаньяху «абсолютно неприемлемы» и что они уже доведены до сведения израильской стороны.

Офис премьер-министра Великобритании пока не ответил на запрос о том, является ли это заявление официальной позицией израильского руководства.

Guardian отмечает, что подобные формулировки ранее использовались ультраправыми политиками, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в 2024 году также говорил о возможности превращения Британии в «исламистскую страну с ядерным оружием».

Ранее Израиль отверг план «Совета мира» по Газе и озвучил условие для вывода армии.

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