Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

В США оценили предоставленную Израилем информацию о покушении на Трампа

Reuters: в США не смогли подтвердить данные Израиля о покушении Ирана на Трампа
Evan Vucci/AP

Американские разведывательные службы не смогли независимо подтвердить предупреждения Израиля о возможных планах Ирана организовать покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на действующего американского чиновника и двух бывших сотрудников администрации.

По данным агентства, израильские предупреждения поступали в США в течение последнего года. В них, в частности, говорилось о возможных попытках устранить Трампа с помощью снайперской винтовки или привлечь человека для нападения с ножом на массовом мероприятии. Перед саммитом НАТО в Турции израильская сторона также предупредила американских чиновников о возможной атаке с использованием переносного ракетного комплекса во время перелета президента.

Источники Reuters утверждают, что первые подобные сообщения начали поступать накануне 12-дневной войны в июне 2025 года, а перед решением США начать военную операцию против Ирана в феврале 2026 года их число увеличилось. Несмотря на отсутствие независимого подтверждения, американские власти усиливали меры безопасности. В частности, во время поездки Трампа в Турцию его тайно пересадили с борта Air Force One на другой самолет.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что США посчитали надуманной угрозу жизни Трампа со стороны Ирана. Однако, как отметило издание, этих сведений на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке оказалось достаточно, чтобы глава Белого дома сменил лайнер, поскольку новый борт был недостаточно оснащен с точки зрения безопасности.

Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой нового покушения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!