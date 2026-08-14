В США оценили предоставленную Израилем информацию о покушении на Трампа

Американские разведывательные службы не смогли независимо подтвердить предупреждения Израиля о возможных планах Ирана организовать покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на действующего американского чиновника и двух бывших сотрудников администрации.

По данным агентства, израильские предупреждения поступали в США в течение последнего года. В них, в частности, говорилось о возможных попытках устранить Трампа с помощью снайперской винтовки или привлечь человека для нападения с ножом на массовом мероприятии. Перед саммитом НАТО в Турции израильская сторона также предупредила американских чиновников о возможной атаке с использованием переносного ракетного комплекса во время перелета президента.

Источники Reuters утверждают, что первые подобные сообщения начали поступать накануне 12-дневной войны в июне 2025 года, а перед решением США начать военную операцию против Ирана в феврале 2026 года их число увеличилось. Несмотря на отсутствие независимого подтверждения, американские власти усиливали меры безопасности. В частности, во время поездки Трампа в Турцию его тайно пересадили с борта Air Force One на другой самолет.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что США посчитали надуманной угрозу жизни Трампа со стороны Ирана. Однако, как отметило издание, этих сведений на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке оказалось достаточно, чтобы глава Белого дома сменил лайнер, поскольку новый борт был недостаточно оснащен с точки зрения безопасности.

Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой нового покушения.