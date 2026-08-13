В Венгрии поставили под сомнение уже выданное разрешение по АЭС «Пакш-2»

Мадьяр поставил под сомнение уже выданное экологическое разрешение по «Пакш-2»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил сомнения в правомерности ранее выданного экологического разрешения на строительство АЭС «Пакш-2», объяснив это проблемой обмеления Дуная. Об этом политик рассказал на пресс-конференции по итогам посещения станции, пишет РИА Новости.

По словам Мадьяра, текущий низкий уровень воды в реке ставит под вопрос эффективность охлаждающего канала. Он отметил, что если существующая АЭС «Пакш» испытывает трудности с обеспечением работы системы при таких условиях, то функционирование строящейся «Пакш-2» также может оказаться под угрозой.

«Руководитель Венгерского ведомства по атомной энергетике также признала, что при нынешнем уровне воды в Дунае выданное для АЭС «Пакш-2» экологическое разрешение, связанное с охлаждением, ставится под сомнение», — указал глава кабмина.

На днях сообщалось об остановке атомной электростанции «Чернаводэ» на юго-востоке Румынии из-за резкого обмеления Дуная.

Ранее в Болгарии предупредили о возможной приостановке работы АЭС в стране.