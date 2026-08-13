Демократы хотят выставить американского лидера Дональда Трампа «русским агентом», возмущаясь его отказом вводить санкции против России более 17 месяцев. Об этом News.ru заявил политолог Малек Дудаков.

«Демократы снова пытаются запустить свою старую излюбленную пластинку, стараясь представить Трампа якобы русским агентом, который сдает позиции России и продвигает пророссийские нарративы. Именно поэтому он якобы отказывается от введения санкций», — сказал Дудаков.

Он заметил, что в прошлом году Трамп все-таки накладывал санкции против нефтяных компаний из России, которые пришлось откатить из-за конфликта с Ираном. Действующая администрация Белого дома действительно сократила число введенных рестрикций, но это объясняется тем, что против Москвы приняты почти все возможные меры, подчеркнул эксперт.

По его словам, законопроект, который продвигают демократы, касается вторичных тарифов и санкций в отношении третьих стран, либо ограничения против политического руководства РФ. Последние приведут к коллапсу переговоров, заметил политолог.

«Я не уверен, что эти санкции будут введены. Трамп уже один раз попытался повоевать с Китаем, используя стопроцентные тарифы, но проиграл в этом противостоянии, поэтому торопиться повторять этот травматический опыт он не будет», — подытожил Дудаков.

Mark Schiefelbein/AP

Два сенатора-демократа потребовали от администрации Дональда Трампа объяснить, почему Вашингтон фактически приостановил регулярное введение новых санкций против России. По их подсчетам, пауза продолжается «уже 17 месяцев». Чего хотят в сенате, как отказ от ограничений объясняет минфин и почему новый законопроект о санкциях вызывает в США сомнения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник Белого дома Наварро отказался отвечать на вопрос журналистов о санкциях против РФ.