В России объяснили, для чего Зеленский постоянно говорит о начале новых переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще говорит о неких новых подходах к переговорам с Россией, чтобы попытаться создать собственный Анкоридж взамен тем соглашениям, которые были достигнуты между Соединенными Штатами и Россией. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Зеленский сейчас часто повторяет слова госсекретаря Рубио о том, что дух Анкориджа сошел на нет, нужны новые идеи, новое видение. В Киеве поняли, что место освободилось и нужно срочно как-то активничать, чтобы предложить свой Анкоридж. Однако под этим новым видением на Украине понимают только одно: Россия должна пойти на компромиссы и уступки», — пояснил политолог.

По его словам, Запад и Украина формально никогда не отказывались от диалога, но предлагают они невыполнимые для Москвы условия.

«Они не отказываются от переговоров формально, но готовы говорить только на неприемлемых для России условиях: возврат Крыма и четырех регионов. Эти претензии для нас невыполнимы. При этом вместо демилитаризации мы видим милитаризацию Украины», — сказал Блохин.

Единственным рычагом, способным сдвинуть переговорный процесс, эксперт назвал решающие победы на поле боя.

«Реальный драйвер переговоров — ультимативные бескомпромиссные победы России. Когда они будут достигнуты, сразу же и Европа, и Украина пойдут на компромиссы. Пока этого не происходит, не будет от них никаких предложений, которые бы устроили Россию», — резюмировал он.

Президент Украины призвал США повысить степень своего участия в дипломатическом процессе по Украине. Он рассказал, что Киев передал Вашингтону новые мирные предложения.

«Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента [США Дональда] Трампа за то, что они хотят его продолжить», — сказал Зеленский.

Ранее в МИД РФ рассказали, передавали ли США предложения Зеленского по Украине.