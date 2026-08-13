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Политика

В МИД РФ рассказали, передавали ли США предложения Зеленского по Украине

Рябков: США не передавали РФ предложения Зеленского по урегулированию на Украине
Roman Naumov/Global Look Press

Вашингтон не передавал Москве по дипломатическим каналам предложения украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у дипломата, получала ли российская сторона от США какие-либо предложения главы Украины по вопросу завершения конфликта.

«Нет», — ответил Рябков.

13 августа Зеленский в ходе интервью для телеканала CNN призвал власти Соединенных Штатов повысить степень своего участия в дипломатическом процессе по Украине. По словам главы государства, Киев передал Вашингтону новые мирные предложения. При этом он отметил, что предоставление украинской стороне гарантий безопасности является ключевым вопросом, и отверг возможность вывода армии страны с оставшейся части Донбасса.

За два дня до этого украинский лидер сделал похожее заявление. Зеленский сообщил, что Киев передал американской стороне свои предложения по урегулированию. В то же время он призвал Вашингтон надавить на Москву ради завершения конфликта.

Ранее в США назвали ключ к сделке с РФ по Украине.

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