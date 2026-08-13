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Политика

Разведка США не поверила разведданным Израиля по поводу угроз Трампу

WP: разведка США скептически отнеслась к сообщению Израиля об угрозе Трампу
Elizabeth Frantz/Reuters

Американская разведка скептически отнеслась к разведданным Израиля по поводу угроз президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с разведывательной информацией.

«Сотрудники американской разведки скептически относились к иранской угрозе президенту Трампу, переданной Израилем, что побудило его к необычному тайному маневру, в результате которого он вылетел из Турции на другом военном самолете», — говорится в публикации.

Отмечается, что аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) скептически отнеслись к информации, переданной израильским правительством. Они не сочли эту информацию убедительной и передали этот скептицизм чиновникам администрации Трампа, поделился один из чиновников.

Еще один чиновник назвал сообщения об угрозах Трампу «исходящими из Израиля, а не из США, и расцененными как не заслуживающие доверия».

12 августа Трамп подтвердил, что улетел из Анкары не на своем самолете. Трамп пояснил, что просто следует указаниям секретной службы и военных.

Ранее сообщалось, что Трампа защищали ракетные комплексы во время игры в гольф.

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