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Политика

В Госдуме высказались о возможном втягивании Белоруссии в конфликт на Украине

Депутат Колесник: Украине не удастся втянуть Белоруссию в конфликт
Владимир Федоренко/РИА Новости

У властей Украины, пытающихся втянуть Белоруссию в конфликт, не получится это сделать. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, украинцы воюют в конфликте, который «вообще не был нужен». Вопрос давно был бы решен, если бы не «режим» президента Владимира Зеленского, который не желает расставаться с властью и действует по указке Запада, указал депутат. Зеленский изображает самостоятельность, «которой нет», констатировал Колесник.

Депутат заверил, что Россия сделает все, чтобы не допустить втягивания Белоруссии в конфликт. Для этого есть опыт и средства, в то время как ВСУ несут потери на поле боя, сказал Колесник.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Украина пытается расширить географию боевых действий и втянуть в конфликт Белоруссию. Галузин подчеркнул, что Россия рассматривает подобные замыслы Украины и ее европейских спонсоров как очередное свидетельство незаинтересованности Киева в установлении мира в регионе и стремление расширить географию конфликта, втянув в боевые действия ближайших соседей.

Ранее в Совфеде заявили о приближении СВО к «логическому завершению».

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