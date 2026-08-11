У властей Украины, пытающихся втянуть Белоруссию в конфликт, не получится это сделать. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, украинцы воюют в конфликте, который «вообще не был нужен». Вопрос давно был бы решен, если бы не «режим» президента Владимира Зеленского, который не желает расставаться с властью и действует по указке Запада, указал депутат. Зеленский изображает самостоятельность, «которой нет», констатировал Колесник.

Депутат заверил, что Россия сделает все, чтобы не допустить втягивания Белоруссии в конфликт. Для этого есть опыт и средства, в то время как ВСУ несут потери на поле боя, сказал Колесник.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Украина пытается расширить географию боевых действий и втянуть в конфликт Белоруссию. Галузин подчеркнул, что Россия рассматривает подобные замыслы Украины и ее европейских спонсоров как очередное свидетельство незаинтересованности Киева в установлении мира в регионе и стремление расширить географию конфликта, втянув в боевые действия ближайших соседей.

Ранее в Совфеде заявили о приближении СВО к «логическому завершению».