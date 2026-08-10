Лукашенко получил премию ЦК КПРФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил Ленинскую премию ЦК КПРФ. Ее вручил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи с президентом Республики в Минске, пишет госагентство «БелТА».

Глава фракции отметил, что решение о присуждении премии Лукашенко было единогласно поддержано членами Президиума ЦК КПРФ еще в 2024 году.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве. «Вы (в Беларуси. — Прим. ред) удвоили свой советский потенциал. Ваше достижение в том, что на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не выбрасывая и двигаясь вперед. Вот это делает вам честь», — сказал Зюганов, обращаясь к главе белорусского государства.

На нагрудном знаке лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ изображен профиль В.И.Ленина на золотистом фоне.

Ранее Лукашенко назвал условие сохранения мира в Белоруссии.