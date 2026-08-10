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Политика

Лукашенко получил премию ЦК КПРФ

Зюганов вручил Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ
БЕЛТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил Ленинскую премию ЦК КПРФ. Ее вручил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи с президентом Республики в Минске, пишет госагентство «БелТА».

Глава фракции отметил, что решение о присуждении премии Лукашенко было единогласно поддержано членами Президиума ЦК КПРФ еще в 2024 году.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве. «Вы (в Беларуси. — Прим. ред) удвоили свой советский потенциал. Ваше достижение в том, что на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не выбрасывая и двигаясь вперед. Вот это делает вам честь», — сказал Зюганов, обращаясь к главе белорусского государства.

На нагрудном знаке лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ изображен профиль В.И.Ленина на золотистом фоне.

Ранее Лукашенко назвал условие сохранения мира в Белоруссии.

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