На Западе заявили о плане ВС РФ остановить сухопутный экспорт из Украины вслед за морским

Вооруженные силы России мешают экспорту украинского зерна и других товаров через наземный коридор, который начал использоваться после блокирования портов Одессы. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается в докладе, российские войска активизировали свои усилия по снижению экспортных возможностей Украины с июля 2026 года. Так, 9 августа был нанесен удар по мосту в Маяках и автомагистрали, которая соединяет юг республики с Молдавией и Румынией, говорится в тексте.

«Российские силы, вероятно, переносят свои ударные цели с украинского морского коридора на сухопутный, чтобы специально предотвратить экспорт украинского зерна и в целом подорвать украинскую экономику», — считают в ISW.

До этого сообщалось, что Украина при дальнейшем простое морских портов сможет вывезти из страны не более 50% всего объема сельскохозяйственной продукции урожая 2026–2027 годов, предназначенного для экспорта.

Киев рискует столкнуться с еще одной проблемой — нехваткой складских помещений. Имеющихся хранилищ может оказаться недостаточно для того, чтобы разместить в них всю продукцию, которую не удастся экспортировать. Ожидается, что место закончится уже в октябре.

Ранее на Украине произошел коллапс на сухопутных пропускных пунктах из-за простоя портов.