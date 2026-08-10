В Госдуме оценили предпосылки для мобилизации в России

Мобилизация в России не нужна, предпосылок к такому сценарию нет. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, чьи слова приводит «Царьград».

Он заявил, что противник специально разгоняет слухи, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны. Депутат задался вопросом, почему мобилизация должна быть именно осенью а, например, не зимой. Эту тему вообще не стоит поднимать, чтобы не будоражить народ, считает политик.

Гурулев заявил, что сегодня потребности ВС РФ покрываются теми, кто приходит сам и подписывает контракт за хорошие деньги.

«Есть второй момент. Ну хорошо, мы с вами отмобилизуем миллион народу. Свободно? Свободно. У нас ресурс там почти под 30 миллионов. Ну дальше что? Их надо одеть, обуть, научить, дать технику, оружие, ну и так далее, и тому подобное. Сегодня промышленность готова к этому?», — порассуждал Гурулев.

Депутат подчеркнул, что военные действия – не только линия боевого соприкосновения, а также экономика страны.

До этого член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев также заявлял, что в России нет оснований для проведения новой волны мобилизации, военкоматы выполняют план по набору контрактников в ряды ВС РФ. По его словам, информационный шум вокруг якобы новой волны мобилизации, который подогревается Украиной, следует расценивать как часть гибридной войны. Депутат призвал усилить меры борьбы с врагом на этом направлении.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Зеленского о мобилизации в России.