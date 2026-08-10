Соратник главы Еврокомиссии призвал создать «центры возврата мигрантов» в Африке

Лидер крупнейшей фракции Европарламента и председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер призвал создать центры по возвращению мигрантов в Африке. Об этом сообщает Politico.

Поводом для заявления послужил массовый прорыв десятков тысяч нелегальных мигрантов в испанский эксклав Сеута в конце июля. По словам Вебера, этот инцидент продемонстрировал, что тесное сотрудничество с соседними странами может быть эффективным. Он напомнил, что Марокко оперативно приняло обратно выдворенных лиц, что не позволило им проникнуть в Шенгенскую зону.

«Европа должна как можно быстрее создать центры возврата в Африке», — подчеркнул политик, во фракцию которого входит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Он отметил, что возврат мигрантов не должен зависеть от политической воли отдельных государств-членов, и призвал к единой и сильной охране внешних границ ЕС.

«Мигранты, не имеющие права оставаться, должны покинуть Европу — без всяких «если» и «но»!» — заявил Вебер.

При этом Вебер отверг внутренние пограничные проверки внутри Шенгена как долгосрочное решение, назвав их лишь временной мерой, не устраняющей первопричины проблемы.

Ранее мигрант попытался попасть в испанскую Сеуту на параплане.