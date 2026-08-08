Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Турция приняла меры в Черном море на фоне участившихся атак дронов

Bloomberg: Турция ограничила судоходство в Черном море в связи с атаками БПЛА
Shutterstock/FOTODOM

Власти Турции ввели ограничения на проход торговых судов через пролив Дарданеллы в Черное море в связи с участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что не выдает разрешения на проход по таким маршрутам либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы», — говорится в материале.

По словам источников агентства, Анкара официально не раскрывала причины введения ограничений. Они также рассказали, что экипажам ряда кораблей сообщили, что ограничительные меры распространяются и на маршруты в сторону Украины.

В публикации отмечается, что на этом фоне мировая торговля может столкнуться с новыми проблемами. Уже сейчас существуют трудности из-за перебоев в поставках нефти, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке и ограничением судоходства в Ормузском проливе.

3 августа турецкое судно Nadezhda, шедшее под флагом Камеруна, подверглось атаке украинских БПЛА в акватории Черного моря. Корабль следовал из порта Самсун в Новороссийск, он транспортировал свежие овощи и фрукты. В результате удара четыре человека, включая трех граждан Турции, получили травмы. На судне произошел пожар.

Ранее украинские морские дроны атаковали гражданский контейнеровоз «Янина» в Черном море.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деловой климат остывает, а наличка — на рекордном спросе. Главные новости бизнеса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!