Турция приняла меры в Черном море на фоне участившихся атак дронов

Власти Турции ввели ограничения на проход торговых судов через пролив Дарданеллы в Черное море в связи с участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что не выдает разрешения на проход по таким маршрутам либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы», — говорится в материале.

По словам источников агентства, Анкара официально не раскрывала причины введения ограничений. Они также рассказали, что экипажам ряда кораблей сообщили, что ограничительные меры распространяются и на маршруты в сторону Украины.

В публикации отмечается, что на этом фоне мировая торговля может столкнуться с новыми проблемами. Уже сейчас существуют трудности из-за перебоев в поставках нефти, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке и ограничением судоходства в Ормузском проливе.

3 августа турецкое судно Nadezhda, шедшее под флагом Камеруна, подверглось атаке украинских БПЛА в акватории Черного моря. Корабль следовал из порта Самсун в Новороссийск, он транспортировал свежие овощи и фрукты. В результате удара четыре человека, включая трех граждан Турции, получили травмы. На судне произошел пожар.

Ранее украинские морские дроны атаковали гражданский контейнеровоз «Янина» в Черном море.