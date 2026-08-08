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Политика

Медведев раскрыл, чье мнение важно для России и на чье ей плевать

Медведев: России плевать на мнение коллективного Запада
Екатерина Штукина/РИА Новости

России «плевать» на мнение коллективного Запада, для страны важнее всего ее собственные национальные интересы. Об этом заявил РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Когда мы говорим о мнении международного сообщества, нужно понимать, что имеется в виду. Если это так называемый коллективный Запад — США, Европа и отдельные малозначительные сателлиты, которые пытаются нанести России стратегическое поражение, то на их мнение нам действительно плевать», — подчеркнул политик.

При этом он отметил, что есть и другое международное сообщество — мировое большинство, которое включает Китай, Индию, страны Глобального Юга, БРИКС и партнеров Москвы по Шанхайской организации сотрудничества. Как уточнил зампред Совбеза, их позиция для РФ важна. Страна находится с ними в конструктивном диалоге, однако в конечном счете важнее всего национальные интересы России, указал Медведев.

Кроме того, по словам Медведева, защита российских интересов без оглядки на «мировое сообщество» — это правильный выбор, что доказывают события в Южной Осетии в 2008 году.

Он добавил, что переговоры по урегулированию грузино-осетинского конфликта с Николя Саркози, который на тот момент занимал пост президента Франции, были жесткие, но результативные. Стороны смогли договориться о завершении конфликта на условиях России в интересах пострадавших республик.

Ранее Медведев счел японцев «вассалами» США.

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