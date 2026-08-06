Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе

NYT: ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе
hyotographics/Shutterstock/FOTODOM

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сформировало секретную оперативную группу по Кубе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, в группу вошли специалисты по анализу разведданных, вербовке агентов, проведению киберопераций и тайных операций. Предполагается, что создание группы позволит ЦРУ оперативно направлять на кубинское направление дополнительные финансовые, технические и кадровые ресурсы.

Как утверждают источники NYT, оперативная группа попытается добиться раскола в политической элите Кубы и способствовать приходу к власти политиков, готовых учитывать требования президента США Дональда Трампа.

Комментируя инициативу ЦРУ, заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Куба давно является объектом разведывательной и подрывной деятельности со стороны США, включая терроризм.

«Госдеп имеет дерзость называть Кубу угрозой за то, что она реализует свое законное право на самооборону», — сказал он.

В июле Госдепартамент США обнародовал доклад, в котором утверждается, что отношения России и Кубы представляют «прямую угрозу» безопасности Соединенных Штатов. В тексте говорится, что Москва и Гавана продолжают поддерживать прочные экономические и политические связи. Это стратегическое партнерство «создает не только прямую угрозу континентальной части Америки, но и бросает вызов мощи и интересам США во всей Латинской Америке», отмечается в документе.

Ранее Трамп допустил проведение на Кубе операции, схожей с венесуэльской.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменит для россиян новый ГОСТ по управлению сотрудниками в 2027 году? Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!