ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сформировало секретную оперативную группу по Кубе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, в группу вошли специалисты по анализу разведданных, вербовке агентов, проведению киберопераций и тайных операций. Предполагается, что создание группы позволит ЦРУ оперативно направлять на кубинское направление дополнительные финансовые, технические и кадровые ресурсы.

Как утверждают источники NYT, оперативная группа попытается добиться раскола в политической элите Кубы и способствовать приходу к власти политиков, готовых учитывать требования президента США Дональда Трампа.

Комментируя инициативу ЦРУ, заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Куба давно является объектом разведывательной и подрывной деятельности со стороны США, включая терроризм.

«Госдеп имеет дерзость называть Кубу угрозой за то, что она реализует свое законное право на самооборону», — сказал он.

В июле Госдепартамент США обнародовал доклад, в котором утверждается, что отношения России и Кубы представляют «прямую угрозу» безопасности Соединенных Штатов. В тексте говорится, что Москва и Гавана продолжают поддерживать прочные экономические и политические связи. Это стратегическое партнерство «создает не только прямую угрозу континентальной части Америки, но и бросает вызов мощи и интересам США во всей Латинской Америке», отмечается в документе.

Ранее Трамп допустил проведение на Кубе операции, схожей с венесуэльской.