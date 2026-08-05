В Госдуме оценили последствия нанесенного по Киеву удара

Нанесенный Вооруженными силами России удар по логистическим центрам в Киеве и области — это шаг в направлении для успешного завершения СВО. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«В последнее время Украина наглеет все больше от отчаяния и понимания, что ничего у них не выходит на полях сражений. Киев наносит террористические удары по гражданским объектам. И Москва начала отвечать зеркально, как пример, сегодняшний удар по Киеву и области. Это единственное, что действительно сможет ограничить поддержку Запада и помочь завершить СВО», — сказал депутат.

Он считает, что обычные удары российских войск и продвижение на поле боя не заставят западных партнеров прекратить поддержку Киева, это смогут сделать только быстрые и решительные действия.

«Чем больше Россия принимает мер для наращивания усилий, тем больше на Западе совершенствуют, модернизируют свою технику и вооружения. Создается такое ощущение, что, даже ощущая полную бесперспективность поддержки Украины, на Западе будут продолжать помогать до последнего», — заключил Соболев.

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением баллистических ракет и реактивных беспилотников. Его целью стали логистические терминалы и склады крупнейших украинских сетей.

Ранее посол ЕС ужаснулась последствиям удара России по Киеву.