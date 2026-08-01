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Политика

Литва вызовет представителя России из-за повреждения посольства в Киеве

МИД Литвы вызовет представителя РФ из-за повреждения посольства в Киеве
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе из-за повреждения здания посольства в Киеве. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр иностранных дел республики Кястутис Будрис.

«Во время российских атак на Киев было повреждено и посольство Литвы. Ракеты ударили всего в нескольких метрах от посольства», — написал дипломат.

Будрис уточнил, что во время прилета никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Пресс-секретарь МИД Литвы Кристина Беликова , в свою очередь , утверждает, что ракета упала рядом с забором посольства. По ее словам, в здании выбито несколько окон, повреждена крыша и солнечные батареи на ней. Двор усеян осколками. Беликова добавила, что нанесенный ущерб уточняется.

Минобороны России утром отчиталось, что в течение ночи 1 августа был нанесен массированный удар по объектам ВПК Украины и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, ВС РФ выпустили по республике 35 ракет, а также 185 ударных беспилотников разных типов. Мэр Киева Виталий Кличко назвал прошедшую ночь ужасной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сообщил, что силы ПВО Украины сбили лишь одну ракету ВС России.

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