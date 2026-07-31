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Политика

Нарышкин рассказал, чему способствует единство российского общества

Нарышкин: единство общества скрепляет РФ и позволяет ей добиваться целей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что единство российского общества надежно скрепляет страну и позволяет ей добиваться поставленных целей. Его слова передает РИА Новости.

В пятницу, 31 июля, Нарышкин принял участие в церемонии возложения цветов в память о российских солдатах, которых не стало в годы Первой мировой войны. Мероприятие прошло в Москве.

«Сегодня, когда РФ ведет бескомпромиссную борьбу с неонацизмом XXI века, борьбу за свое место в мире, исторический опыт Первой мировой войны служит своего рода прививкой для нашего общества. Ценность единства, выстраданная нашим народом, <...> надежно скрепляет страну», — сказал директор СВР.

Он подчеркнул, что это же единство позволяет РФ добиваться своих целей, несмотря на попытки соперников помешать ее деятельности. Как отметил Нарышкин, в этом заключается большое национальное преимущество России, которое граждане обязаны сохранять и приумножать.

27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что наблюдаемый сейчас кризис является идеальным для российского общества, поскольку сплотил его и сделал сильнее. По словам представителя Кремля, вне зависимости от политических соображений граждан, они объединились вокруг страны. Песков счел это уникальной способностью российского общества.

Ранее Путин объяснил, что представляет собой основу для национальной идентичности.

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