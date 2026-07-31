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Политика

В Индии возбудили дело против Meta из-за сфабрикованного контента о Моди

The Times of India: против главы индийского подразделения Meta завели дело
AP

Сотрудники правоохранительных органов Индии возбудили два дела в отношении главы местного подразделения американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), а также нескольких операторов аккаунтов в социальных сетях Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщила газета The Times of India.

По данным издания, расследование начала полиция по борьбе с киберпреступностью. Дела были возбуждены из-за поступивших жалоб на распространение в социальных сетях сфабрикованных видеозаписей и изображений премьер-министра республики Нарендры Моди. В статье уточняется, что фейковые материалы появились в сети на фоне протестов против утечки экзаменационных работ.

«Мы направили Meta уведомление о возбужденных делах и неприемлемых ссылках, о которых сообщили заявители. Мы также пытаемся собрать информацию об обвиняемых, чтобы идентифицировать и арестовать их», — рассказал журналистам следователь.

В публикации отмечается, что правоохранители в своих действиях руководствуются положениями двух законов — о защите персональных данных и об информационных технологиях. Стражи порядка считают главу индийского подразделения Meta и операторов аккаунтов, публиковавших сфабрикованную информацию, соучастниками.

Ранее Моди анонсировал создание судов для ускоренного решения проблемы с утечкой экзаменационных работ.

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