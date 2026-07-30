Индия вызвала руководителей Meta из-за блокировки поста Моди

Индия обсудит с компанией Meta инцидент с блокировкой поста Моди в Facebook

Индийские власти призвали к диалогу руководство Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в связи с временным ограничением доступа к публикации премьер-министра страны Нарендры Моди в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщил заместитель министра электронных и информационных технологий Индии С. Кришнан, передает агентство ANI.

Представитель индийского правительства заявил, что ведомство направило запрос к компании с требованием привлечь к диалогу своих руководящих сотрудников для прояснения деталей инцидента и рассмотрения вопросов, касающихся как внутренней политики компании, так и технических аспектов.

«Компания Meta направила правительству письмо, в котором выразила сожаление по поводу случившегося. Они также изложили причины инцидента, как они сами понимают произошедшее, и сообщили, что с 28 июля ввели новые протоколы для аккаунтов известных личностей», — добавил замминистра.

Кришнан подчеркнул, что индийская сторона стремится установить причины возникших неполадок и выяснить, каким образом Meta планирует модифицировать свои рабочие процессы. Ожидается, что встреча сторон состоится в ближайшие 7-10 дней.

Данные события произошли после того, как видео Моди, посвященное противодействию утечкам экзаменационных материалов, было временно удалено из Facebook. 28 июля представители Meta объяснили произошедшее техническим сбоем, который был устранен после его выявления.

Ранее сообщалось, что Meta грозит штраф в $1,4 трлн, сопоставимый с ее капитализацией.