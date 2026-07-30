Включение российских вузов в список угроз нацбезопасности США говорит о странном представлении Вашингтона о своей безопасности. Об этом журналистам сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

«Это решение негативно скажется на самих Соединенных Штатах, в том числе на американских преподавателях и ученых, которые пытались все это время сохранять взаимодействие с коллегами», — сказала советник.

Ямпольская добавила, что Россия сможет обойтись без сотрудничества с США в сфере науки. По ее словам, страна не впервые сталкивается с попытками изоляции в научно-технической сфере.

23 июля Пентагон сообщил о включении 33 российских вуза в список учреждений, представляющих угрозу нацбезопасности. Так, в перечень попали, в частности, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Высшая школа экономики. Всего в список США вошли 130 научных и образовательных учреждений из России, Ирана и Китая.

Ранее Вассерман высказался о включении российских вузов в список угроз США.