В Госдуме поставили точку в вопросе новой волны мобилизации в России

В России нет оснований для проведения новой волны мобилизации, военкоматы выполняют план по набору контрактников в ряды ВС РФ. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Никакой необходимости в мобилизации сегодня нет. Военные комиссариаты справляются с поставленными задачами, поэтому заявления Зеленского к нам прямого отношения не имеют», — сказал Соболев.

По его словам, информационный шум вокруг якобы новой волны мобилизации, который подогревается Украиной, следует расценивать как часть гибридной войны. Депутат призвал усилить меры борьбы с врагом на этом направлении.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слухи о новой волне мобилизации в России лживой провокацией и попытками врага «нести всякую пургу». Он уточнил, что в подобных мерах нет никакой необходимости.

В последние несколько дней президент Украины Владимир Зеленский несколько раз упоминал, что Москва якобы планирует провести мобилизацию после выборов в Госдуму. Что об этом говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Зеленского о мобилизации в России.