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Политика

В России посоветовали Киеву готовить паровозы и паровые двигатели к предстоящей зиме

Безпалько: предстоящей зимой Киеву могут понадобиться паровые двигатели
Sergey Muhlynin/Shutterstock/FOTODOM

Предстоящая зима станет для Киева очень тяжелой, да и Запад тут никак не поможет. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Очевидно, что Украина не может восстановить ту часть инфраструктуры, которую разрушили российские удары. Соответственно, если они не успевают восстановить это все к зиме, то обеспечить теплом, электричеством и логистикой как армию, так и население они тоже не смогут. Киев не хочет идти на мирное соглашение, поэтому зима будет очень тяжелой. Запад в данной ситуации тоже особо не поможет», — отметил эксперт.

Он пояснил, что Украина — это государство, которое формировалось в советский период, и вся инфраструктура там советская, сильно централизованная, поэтому выход из строя хотя бы одной части цепи выводит из строя всю инфраструктуру.

«Запад может попытаться чем-то помочь, но, по большому счету, полностью восстановить эту инфраструктуру невозможно. К каждому дому генератор не подведешь, да и не хватит никакого топлива, чтобы все эти генераторы снабжать. Еще в 2022 году из-за российских ударов на Украине начали использовать паровозы. Думаю, что им пришло время вновь вернуться к паровым двигателям», — резюмировал Безпалько.

Предстоящая зима в Киеве может обернуться большими проблемами для жителей, поскольку стоит ожидать блэкаут и канализационный коллапс. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Если не будет света, то не будет воды, а если не будет воды, то все замерзнут. Мы захлебнемся в течение четырех-пяти дней», — сказал он.

Ранее Зеленский призвал украинцев готовиться к очень тяжелой зиме.

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