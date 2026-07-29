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Политика

Лавров заявил о попытках Запада настроить россиян против власти

Лавров: против России ополчился весь Запад
Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад стремится внести смуту в российское общество, поскольку боится честной конкуренции и хочет удержать ускользающие позиции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

По его словам, западные лидеры вновь заговорили о «стратегическом поражении» РФ.

» ...они (лидеры стран Запада – прим. ред.) поддерживают активно наших <...> релокантов, организующих в Европе всякие антироссийские общества, собирающие средства на продолжение какой-то подпольной борьбы за раскол Российской Федерации», – отметил Лавров, подчеркнув, что на Западе это даже не скрывают.

Министр напомнил, что российские телевизионные каналы показывают все, что Запад замышляет, и это «важно видеть всем, чтобы понимать, что ситуация нешуточная».

«Президент этого не скрывает. На нас ополчился весь «цивилизованный», так сказать, мир, который так себя сам называет», – подчеркнул Лавров.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что попытки влиять на умы россиян современным оружием схожи с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса и российским властям важно своевременно реагировать на это. Глава государства обратил внимание, что и такое оружие совершенствуется уже на новом технологическом уровне. Если своевременно не реагировать на это, результат может быть очень серьезным, отметил Путин.

Ранее постпред заявил о системной подготовке Европы к войне с Россией.

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