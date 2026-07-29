Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале является «адовым лицемерием».

Дипломат отметила, что организаторы мероприятия продолжают использовать созданный в СССР проект, при этом критикуя советское прошлое.

В 2022 году Вайкуле организовала фестиваль «Рандеву» в поддержку Украины. Его организаторы ранее заявляли, что часть вырученных средств направят на поддержку украинских войск.

«Вы посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие! Вы признайте один раз: хороший был фестиваль, делали его с удовольствием. И ничего другого ведь не изобрели», — сказала Захарова.

По мнению дпломата, за десятилетия независимости Латвии организаторы так и не создали ни одного музыкального проекта, сопоставимого с советским фестивалем, а лишь используют его формат и традиции, что Захарова расценила как проявление двойных стандартов.

В 2025 году фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 среди российских знаменитостей посетили: Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и группа «Би-2».

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