В России назвали скрытую цель визита Зеленского в США

Политолог Колташов: в ходе визита в США Зеленский будет манипулировать американцами

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на похороны сенатора Грэма, даже в отрыве от встречи с Трампом, поможет Киеву манипулировать общественным мнением американцев. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«С одной стороны, Зеленский стремится, чтобы война продолжалась. А с другой — ему для положительного образа в американском обществе нужна игра, что идет какой-то дипломатический процесс и что на самом деле только Россия упирается. Это та ложь, что ему нужна, то, что позволит манипулировать американцами», — пояснил он.

Колташов уверен, что Зеленский проведет свою обычную информационную кампанию для воздействия на американское общество и американский политический класс: «Посмотрите, какая Украина, как она героически сражается, дайте ей денег».

Во вторник, 28 июля, украинский лидер встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По данным СМИ, главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе и другие подходы к урегулированию конфликта на Украине.

При этом сам визит украинского президента в США связан с участием в похоронах сенатора Линдси Грэма.

Ранее в России рассказали, как пройдет встреча Зеленского и Трампа.