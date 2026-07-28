В России рассказали, как пройдет встреча Зеленского и Трампа

В ходе поездки в Штаты президент Владимир Зеленский будет «лебезить» перед американским президентом и настаивать на своих прежних требованиях — оказать политическую и финансовую поддержку и продолжить поставки вооружения, но применит новую аргументацию. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Зеленский будет лебезить перед Трампом, это понятно, но при этом использует новую аргументацию, которая основывается на якобы успешной войне дронов против Москвы. Но с президентом Трампом всегда есть фактор непредсказуемости: Зеленский что-то не то сделает, не то скажет, не так посмотрит — и все пойдет не по плану», — сказал политолог.

По его мнению, Зеленский приехал в Вашингтон с определенными положительными ожиданиями, которые связаны с трансформацией позиции Вашингтона по украинскому конфликту.

«Американская сторона начала постепенно менять свою позицию относительно Украины. Госсекретарь Марко Рубио фактически объявил об отказе от прежней линии переговоров, об отказе поддержать «дух Анкориджа». То есть позиция США уже изменилась — и изменилась в худшую для России сторону», — пояснил эксперт.

Во вторник, 28 июля, украинский лидер встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По данным СМИ, главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе и другие подходы к урегулированию конфликта на Украине.

При этом сам визит украинского президента в США связан с участием в похоронах сенатора Линдси Грэма.

Ранее Зеленский поделился ожиданиями от визита в США.