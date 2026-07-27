Украинские хакеры атакуют РФ с помощью инфраструктуры европейской страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские хакеры использовали инфраструктуру Дании для атак на Россию. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, Копенгаген оказывает практическое содействие украинцам в цифровой сфере.
«Известны конкретные факты использования преступной группировкой IT-армии Украины территории Дании для вредоносных действий против России, а также мошенничества в отношении граждан Российской Федерации с датских IP-адресов». — поделилась Захарова.
Она уточнила, что датские власти никак не отреагировали на официальное обращение посла России в Копенгагене несмотря на то, что он привел доказательства их противоправной деятельности.
16 мая замглавы МИД России Дмитрий Любинский говорил, что европейские страны игнорируют угрозу со стороны украинских хакерских группировок и предоставляют им инфраструктуру для мошеннической деятельности. По словам дипломата, страны Европы руководствуются политическими установками и не реагируют на деятельность украинских хакерских подразделений.
Ранее «Лаборатория Касперского» рассказала о хакерах, которые используют ИИ в атаках на РФ.