Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Украинские хакеры атакуют РФ с помощью инфраструктуры европейской страны

Захарова: украинские хакеры использовали инфраструктуру Дании для атак на РФ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские хакеры использовали инфраструктуру Дании для атак на Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Копенгаген оказывает практическое содействие украинцам в цифровой сфере.

«Известны конкретные факты использования преступной группировкой IT-армии Украины территории Дании для вредоносных действий против России, а также мошенничества в отношении граждан Российской Федерации с датских IP-адресов». — поделилась Захарова.

Она уточнила, что датские власти никак не отреагировали на официальное обращение посла России в Копенгагене несмотря на то, что он привел доказательства их противоправной деятельности.

16 мая замглавы МИД России Дмитрий Любинский говорил, что европейские страны игнорируют угрозу со стороны украинских хакерских группировок и предоставляют им инфраструктуру для мошеннической деятельности. По словам дипломата, страны Европы руководствуются политическими установками и не реагируют на деятельность украинских хакерских подразделений.

Ранее «Лаборатория Касперского» рассказала о хакерах, которые используют ИИ в атаках на РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!