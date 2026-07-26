Депутат Кузнецова: украинских детей продают в рабство в Европу за $30-50 тысяч

Украинских детей продают через даркнет в рабство в Европу. Об этом ТАСС заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, дети на нелегальных площадках оцениваются в $30-50 тысяч. При этом за инвалидов просят меньшие суммы, отметила депутат.

«Сегодня правоохранительные органы стран Европы — Франции и других государств — уже зафиксировали факты, не менее десятков, где детей с Украины используют в качестве рабского труда», — сказала вице-спикер.

Кузнецова добавила, что сегодня все больше подобных случаев «всплывают наружу».

В июне житель Харьковской области сообщил, что в приграничных районах региона украинские власти принудительно забирали детей у людей. По его словам, военные искали несовершеннолетних в тех семьях, которые отказались уезжать в тыловые регионы Украины и остались ждать прихода российских войск. Детей принудительно вывозили из зоны боевых действий, причем весь процесс снимали на камеру.

Ранее Лантратова заявила, что Киев делит людей на два сорта.