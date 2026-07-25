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Политика

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, чем россияне отличаются от американцев

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: россияне отличаются от американцев опорой на традиции
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Россияне отличаются от американцев тем, что сохраняют историческую память и опираются на традиции. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

По словам эксперта, он смог лично убедиться, что американский и российский менталитеты «весьма отличаются» друг от друга.

»[У россиян] опора на традиции, историю, религию — это очень мощные силы. И историческая память. Русские не забывают», — отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что граждане Соединенных Штатов могли бы многому научиться у жителей РФ. Как сказал экс-сотрудник ЦРУ, в россиянах его особенно впечатляет способность работать сообща. Эксперт пояснил, что в РФ обычно ищут возможности для сотрудничества с тем или иным человеком, а не думают, как его обмануть или превратить в источник дохода.

22 апреля состоялось расширенное заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». На мероприятии выступил секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Он заявил, что историко-культурное наследие стало достоянием страны, а вопросы его сохранения неразрывно связаны с укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о доверии в культурном коде россиян.

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