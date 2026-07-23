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Политика

Сенатором Колумбии стала бывшая порноактриса

Бывшая порноактриса Алехандра Оманья вступила в должность сенатора Колумбии
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая порноактриса, журналистка и общественная активистка Алехандра Оманья вступила в должность сенатора Колумбии. Об этом она сообщила в социальной сети X.

«Сегодня я — сенатор Республики, и хочу посвятить эту честь каждому, кто вырос вместе со мной, тем, кто был убит парамилитаристами в Вилья-дель-Росарио, всем жертвам, чьи тела были сожжены в кремационных печах Хуан-Фрио», — написала сенатор.

Оманья избрали в сенат от коалиции президента Колумбии Густаво Петро «Исторический пакт». В ходе своей предвыборной компании она выступала за защиту прав женщин, борьбу с социальным неравенством, развитие системы здравоохранения и образования.

До прихода в политику Алехандра Оманья приобрела известность как порноактриса под псевдонимом Амаранта Хэнк. После этого она занялась журналистикой. В частности, сенатор освещала проблемы вооруженного конфликта, положение женщин и нарушение прав человека. По словам Оманьи, ее прошлый опыт помог ей лучше понять проблемы неравенства и вопросы защиты свободы.

Ранее бывшая порноактриса Миа Халифа и Илон Маск поспорили из-за фильма «Одиссея».

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