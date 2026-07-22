NYP узнала, кого Трамп хотел бы видеть новым генсеком ООН

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы пост генерального секретаря ООН после окончания полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша занял президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп высоко оценивает Инфантино и считает, что тот пользуется уважением на международной арене и умеет объединять людей.

Отмечается, что отношения между ними заметно укрепились во время чемпионата мира по футболу 2026 года, который принимали США, Канада и Мексика. По словам собеседников газеты, глава ФИФА «из кожи вон лез, чтобы расположить» к себе американского лидера, а в декабре прошлого года даже вручил ему Премию мира Международной федерации футбола.

При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли президент ФИФА в том, чтобы стать генсеком ООН. В апреле Инфантино заявлял о намерении вновь баллотироваться на пост главы ФИФА в 2027 году.

Полномочия Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

С участием Трампа и Инфантино на чемпионате мира произошел громкий скандал. Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что Трамп лично позвонил Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее президент США подтвердил свой звонок.

Ранее Инфантино заявил, что каждый день созванивается с Трампом.