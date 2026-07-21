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Политика

Лидер Таиланда исполнил серенаду премьеру Китая

Лидер Таиланда Чарнвиракул спел песню премьеру КНР Ли Цяну
Ng Han Guan/Reuters

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул удивил гостей торжественного обеда в Пекине, исполнив композицию«Тянь Ми Ми» (Сладкий мед), известной тайваньской певицы Терезы Тенг, китайскому премьер-министру Ли Цяну. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Журналисты уточняют, что выступление состоялось в конце первого официального визита премьер-министра Таиланда в Китай. Во время поездки Чарнвиракул также посетил Шанхай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

На фотографиях, сделанных во время обеда, видно, как Чарнвиракул держит микрофон на фоне тайских и китайских флагов, а Ли Цян и другие официальные лица наблюдают за происходящим и аплодируют.

Independent добавляет, что это выступление стало очередным примером так называемой «музыкальной дипломатии» премьера Таиланда.

Британские журналисты напоминают, что до этого во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом премьер Таиланда аккомпанировал ему на саксофоне. Политики исполнили легендарную композицию исполнял My Way Фрэнка Синатры.

Ранее лидеры стран БРИКС послушали «Калинку» на концерте в честь открытия саммита.

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