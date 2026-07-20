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Политика

Политолог оценил предложение Турции создать коалицию с Россией, Ираном и Китаем

Политолог Матюшенков: союз Турции, РФ, КНР и Ирана уже существует
МИД РФ/РИА Новости

Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал предложение турецкой партии Vatan сформировать союз Турции, России, Китая и Ирана для сдерживания США. По мнению эксперта, идея выглядит скорее как политическое заявление, нежели как реальный сценарий ближайшего будущего.

«Однако важно понимать, что он им и не нужен, де-факто эти государства уже выстроили очень плотную систему взаимодействия, пусть и без единого договора по образцу НАТО», — сказал Матюшенков.

Он обратил внимание, что тесные связи между этими странами подтверждаются не только политическими контактами, но и экономическими показателями, в том числе растущим товарооборотом. Кроме того, по его словам, государства тесно сотрудничают в вопросах безопасности, энергетики, логистики и финансов.

Согласно итоговой декларации прошедшей в Анкаре конференции «Альянс для предотвращения великих войн», организованной при участии партии Vatan, говорится, что единственный способ предотвратить начало великой войны США с целью восстановления мирового господства — это создать международные силы сдерживания. В нынешних условиях основой такой силы должен стать альянс Турция — Россия — Китай — Иран.

Ранее партия Vatan потребовала остановить поддержку Киева после атак на суда.

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