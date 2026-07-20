Уволен глава Первоуральска

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале, что отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Кабца.

По словам Паслера, Первоуральск, несмотря на значительную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы лишь копил проблемы в сфере управления городским хозяйством.

Глава региона добавил, что 20 июля городская дума получит нужные документы, и будет запущен процесс назначения временно исполняющего обязанности, а затем и избрания нового главы Первоуральска.

Игорь Кабец родился 13 ноября 1976 года в Первоуральске. Он окончил Первоуральский металлургический колледж, а после — Уральский государственный технический университет.

29 декабря 2017 года Кабец занял должность заместителя главы администрации Первоуральска. 27 апреля 2018 года чиновник стал временно исполняющим полномочия главы города.

25 октября 2018 года тогдашний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Кабеца главой Первоуральска.

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