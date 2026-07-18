Зуев: Россия взаимодействует с КТУ ООН по вопросам борьбы с терроризмом

Россия продолжает сотрудничать с Контртеррористическим управлением (КТУ) ООН, рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря всемирной организации по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев. Он высказался о взаимодействии РФ и ООН в ходе беседы с журналистами ТАСС.

По словам дипломата, в настоящее время всемирная организация сотрудничает с Москвой по четырем основным направлениям. В их числе решение вопросов, связанных с препятствованием получению и использованию оружия террористами.

«Встреча, которую мы провели, была посвящена именно тому, как эти вопросы решаются в Центральной Азии и какая поддержка необходима <...> как с нашей стороны, так и со стороны Российской Федерации, если это потребуется», — отметил Зуев.

Он похвалил РФ за участие в данной деятельности.

16 июля постоянное представительство России при ООН анонсировало проведение неформального заседания Совета безопасности всемирной организации. Встреча запланирована на 17 июля и состоится по инициативе Москвы. В заявлении уточнялось, что в качестве темы была выбрана «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами».

Ранее в МИД РФ одним словом описали реакцию ООН на террористические удары Украины по мирным объектам.