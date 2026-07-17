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Политика

В признании Италии о зависимости от энергоносителей РФ увидели провал санкций

Доган: слова Италии о зависимости от энергоносителей РФ означают провал санкций
Shutterstock

Заявление итальянских властей о том, что страны Европы не могут обойтись без российских энергоносителей, фактически означает провал их санкционной политики. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил турецкий политический обозреватель Шафак Шахин Доган.

Он прокомментировал высказывание министра инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини, который признал зависимость европейских государств от поставок энергоносителей из РФ. Как сказал чиновник, введенные против Москвы санкции возымели обратный эффект и ударили по экономике самих стран Европы.

«Заявление Сальвини <...> свидетельствует о том, что введенные против Москвы ограничения не достигли одной из своих ключевых целей — устранения энергетической зависимости ЕС (Европейского союза. — «Газета.Ru») от России. Реальная ситуация вынуждает европейских политиков все чаще публично признавать то, что ранее предпочитали не озвучивать», — отметил Доган.

Он добавил, что руководству ЕС тоже предстоит «набраться смелости» и сделать признание.

По словам обозревателя, попытки европейских государств заменить российские энергоресурсы альтернативными источниками оказались существенно сложнее и дороже, чем ожидалось. Именно с этим связано изменение риторики некоторых политиков в Европе, связанной с санкциями, считает Доган.

Ранее сообщалось, что ЕС может смягчить 21-й пакет санкций против РФ.

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