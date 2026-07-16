Американские СМИ обвинили Трампа в продвижении более 20 компаний

Президент США Дональд Трамп продвигал в своей социальной сети Truth Social более 20 компаний спустя несколько дней после того, как он покупал их акции. Об этом сообщает телеканал CNN по итогам собственного расследования.

Отмечается, что порой глава государства объявлял о действиях правительства, которые могли принести пользу этим компаниям.

По подсчетам CNN, со счетов американского лидера были совершены не менее 44 покупок акций 21 компании в течение недели до публикации позитивных постов об этих фирмах, их руководителях или продукции.

Журналисты сравнили финансовую декларацию президента с его сообщениями в социальной сети и увидели, что, например, за несколько дней до публикации о планах Nvidia производить суперкомпьютеры в Соединенных Штатах были куплены акции компании на сумму от $200 до $500 тыс. Также в июле прошлого года после покупки акций Tesla на сумму от $500 тыс. до $1 млн Трамп заявил, что хочет успеха корпорации Илона Маска.

При этом CNN отмечает, что доказательств публикации президентом США постов с целью увеличить стоимость своего портфеля нет. Белый дом заявил, что вопросами вложений средств управляют независимые финансовые организации, а Трамп и его семья не участвуют в выборе, управлении или утверждении каких-либо сделок.

Ранее сообщалось, что американцы массово скупают iPhone на фоне слухов о повышении цен из-за пошлин Трампа.