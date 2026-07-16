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Политика

Экс-депутат бундестага ответил на угрозы Берлина усилить давление на Калининград

Экс-депутат Гердт: давление на Калининград со стороны НАТО приведет к эскалации
E. O./Shutterstock/FOTODOM

Бывший депутат бундестага, председатель исполнительного бюро Международного движения русофилов Вальдемар Гердт в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал призывы немецких военачальников усилить давление на Калининградскую область.

«Мечтать не вредно, вредно не мечтать, — но в этом случае хорошо было бы, если бы они в эту сторону даже не мечтали. Потому что это прямая эскалация, прямое военное соприкосновение, горячая конфликтная зона», — сказал политик.

Европе важно понимать, что шаги против Калининграда и Крыма повлекут за собой катастрофические последствия. Однако в Берлине и Брюсселе не берут во внимание этот риск, добавил он.

Бывший глава аппарата минобороны Германии, аналитик Нико Ланге накануне заявил, что Европе нужно усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском регионе.

По его словам, «Крым и Калининград не должны быть стратегическими форпостами для России; напротив, они должны стать дорогостоящими стратегическими недостатками».

Ранее сообщалось, что Польша решила укрепить границу с Калининградской областью и Белоруссией.

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