Экс-депутат Гердт: давление на Калининград со стороны НАТО приведет к эскалации

Бывший депутат бундестага, председатель исполнительного бюро Международного движения русофилов Вальдемар Гердт в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал призывы немецких военачальников усилить давление на Калининградскую область.

«Мечтать не вредно, вредно не мечтать, — но в этом случае хорошо было бы, если бы они в эту сторону даже не мечтали. Потому что это прямая эскалация, прямое военное соприкосновение, горячая конфликтная зона», — сказал политик.

Европе важно понимать, что шаги против Калининграда и Крыма повлекут за собой катастрофические последствия. Однако в Берлине и Брюсселе не берут во внимание этот риск, добавил он.

Бывший глава аппарата минобороны Германии, аналитик Нико Ланге накануне заявил, что Европе нужно усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском регионе.

По его словам, «Крым и Калининград не должны быть стратегическими форпостами для России; напротив, они должны стать дорогостоящими стратегическими недостатками».

Ранее сообщалось, что Польша решила укрепить границу с Калининградской областью и Белоруссией.