В администрации президента США устроили расследование после утечки о самолете президента

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и директор ФБР Кэш Пател лично координировали расследование утечки информации об уязвимостях подаренного Катаром нового самолета президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что в рамках расследования ряд чиновников администрации президента США попросили сдать свои телефоны прямо на территории Белого дома.

По данным телеканала, Трамп был в ярости из-за утечки об уязвимостях самолета. Сразу после этого оперативно началось жесткое расследование, которое всколыхнуло все правительство. В ряде ведомств это вызвало панику. Одно из них запретило отдавать телефоны без ведомства юристов. Ради этого отдела Пател отменил поездку в Чикаго и на семь часов заперся в кабинете рядом с Уайлс.

9 июля газета The New York Times сообщила, что Boeing 747-8, переданный США Катаром, имеет недостатки в уровне защиты по сравнению с предыдущими самолетами. В частности, в статье упоминалось о нехватке некоторых современных систем безопасности, включая противоракетные технологии.

Ранее журналистов NYT вызвали в суд после статьи о недоделанном самолете Трампа.