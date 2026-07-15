СМИ: Рубио пользовался запрещенной функцией в рабочих чатах

Госсекретарь США Марко Рубио использовал функцию автоматического удаления сообщений в рабочих чатах, несмотря на действующие ограничения для сотрудников американского внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источник.

По данным издания, после утечки переписки, посвященной обсуждению ударов США по Йемену в марте 2025 года, суд потребовал от аппарата госсекретаря подтвердить, что сообщения на его телефоне сохраняются и при необходимости могут быть проверены. Сначала в Госдепартаменте заявили, что Рубио пользуется специальным программным обеспечением, которое архивирует всю переписку. Позже в ведомстве стали утверждать, что он не использует функцию автоматического удаления сообщений.

Однако, как пишет Atlantic со ссылкой на осведомленного собеседника, спустя примерно два месяца Рубио изменил настройки чата в мессенджере Signal, который использовался для обсуждения административных вопросов с другими высокопоставленными чиновниками, включив автоматическое удаление сообщений через определенный промежуток времени.

Издание отмечает, что регламент работы сотрудников внешнеполитической службы США запрещает использование технологий, позволяющих автоматически удалять служебную переписку. Согласно правилам, любые функции, способные уничтожить следы официальной коммуникации, должны быть отключены или оставаться неактивными, чтобы обеспечить сохранность государственных записей.

В конце июня журнал также сообщал, что Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет продолжали обсуждать рабочие вопросы в Signal, несмотря на рекомендацию президента США Дональда Трампа отказаться от такой практики.

Скандал вокруг служебной переписки начался после заявления главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга. По его словам, 11 марта 2025 года он получил приглашение в чат Signal, где представители американских властей обсуждали удары по движению «Ансар Алла» (хуситам), контролирующему север Йемена. Многие участники подтвердили свое присутствие в переписке, однако заявили, что секретная информация в мессенджере не передавалась. Впоследствии Голдберг опубликовал скриншоты, на которых, как утверждается, глава Пентагона за несколько часов до начала операции обсуждал типы самолетов и намеченные цели. По мнению журналиста, утечка таких сведений могла поставить под угрозу безопасность военнослужащих.

Ранее Госдеп предложил многомиллионное вознаграждение за данные о хакерах.