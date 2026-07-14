Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Политика

Финский журналист назвал последствия закрытия ЖД-переходов на границе с РФ

Журналист Хейсканен: закрытие КПП на границе РФ и Финляндии изменит логистику
Shutterstock/Malbert

Финский журналист и общественный деятель Кости Хесканен в интервью Tsargrad.tv назвал последствия закрытия железнодорожных пунктов пропуска на границе с РФ для Хельсинки. По его словам, изменения затрагивают логистические цепочки, через которые проходили не только российские грузы, но и транзитные поставки из Казахстана в европейские страны.

Обозреватель отметил, что сокращение объемов перевозок уже отражается на работе приграничных территорий. К примеру, работников финской таможни и пограничной службы отправляют в неоплачиваемые отпуска.

Он также обратил внимание на поставки удобрений и другого сырья, которое ранее следовало через территорию Финляндии на европейские предприятия.

«Это миллиардные убытки, которые несет Финляндия. И российская сторона это сделала не просто от балды, а именно потому, что это было просчитано», — сказал Хейсканен.

Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе двух стран. Документ был передан 9 июля, хотя ограничения действуют с начала месяца. Срок их действия и причины введения Москва не назвала.

Ранее политолог объяснил, почему Финляндия хочет перекрыть Финский залив.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!