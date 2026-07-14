Финский журналист назвал последствия закрытия ЖД-переходов на границе с РФ

Финский журналист и общественный деятель Кости Хесканен в интервью Tsargrad.tv назвал последствия закрытия железнодорожных пунктов пропуска на границе с РФ для Хельсинки. По его словам, изменения затрагивают логистические цепочки, через которые проходили не только российские грузы, но и транзитные поставки из Казахстана в европейские страны.

Обозреватель отметил, что сокращение объемов перевозок уже отражается на работе приграничных территорий. К примеру, работников финской таможни и пограничной службы отправляют в неоплачиваемые отпуска.

Он также обратил внимание на поставки удобрений и другого сырья, которое ранее следовало через территорию Финляндии на европейские предприятия.

«Это миллиардные убытки, которые несет Финляндия. И российская сторона это сделала не просто от балды, а именно потому, что это было просчитано», — сказал Хейсканен.

Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе двух стран. Документ был передан 9 июля, хотя ограничения действуют с начала месяца. Срок их действия и причины введения Москва не назвала.

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