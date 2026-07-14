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Политика

Мантуров прибыл на Байконур перед запуском «Союза МС-29»

Вице-премьер Мантуров примет участие в запуске корабля «Союз МС-29»
Roman Naumov/Global Look Press

Первый вице-премьер России Денис Мантуров прибыл на космодром Байконур, где примет участие в запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-29». Об этом сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера.

В мероприятиях также примут участие генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаред Айзекман.

Командиром экипажа «Союза МС-29» станет российский космонавт Петр Дубров. В состав экипажа также вошли бортинженеры Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем намечен на 14 июля в 17:48 по московскому времени. Стыковка с Международной космической станцией ожидается в 20:56 мск. Планируется, что новый экипаж проведет на орбите 261 сутки.

«Союз-2.1а» – российская трехступенчатая ракета-носитель среднего класса семейства «Союз-2», предназначенная для запуска пилотируемых и грузовых космических кораблей, а также различных космических аппаратов на околоземную орбиту. Она является модернизированной версией ракеты «Союз-У» и оснащена цифровой системой управления.

Ранее на Байконуре началась финальная подготовка к запуску «Союза» с американцем.

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