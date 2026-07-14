Экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее решение российской стороны закрыть железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией. По его словам, это давно назревшая мера.

Парламентарий отметил, что неподсанкционные грузы исправно шли через границу, причем это касается не только Финляндии, но и стран Балтии.

«Этот транзит прибалтам надо было прекратить, прервать со стороны России намного раньше. Они одной рукой берут деньги и зарабатывают, а другой — своим поганым языком — льют гадости на Россию и голосуют за все возможные и невозможные санкции на всех международных площадках», — сказал Мамыкин.

Он добавил, что «нет лучшего лекарства, чем когда холодильник начинает одерживать победу над телевизором».

Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе двух стран. Документ был передан 9 июля, хотя ограничения действуют с начала месяца. Срок их действия и причины введения Москва не назвала.

Ранее в Италии назвали Россию единственным спасательным кругом Европы.