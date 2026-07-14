Конфронтация с Россией дает возможность европейским и британским чиновникам возложить ответственность за свои проблемы на Москву. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал на своей странице в социальной сети X.

Он прокомментировал публикацию норвежского политолога Гленна Дизена, заявившего, что антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уклониться от ответственности за накопившиеся в стране проблемы. Дмитриев подчеркнул, что бюрократы из Европейского союза и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить на Москву вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали. Поэтому для них так важна конфронтация с Россией, поскольку она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы.

30 июня Дмитриев заявил, что проблемы с кондиционерами в странах Европейского союза на фоне аномальной жары связаны с отказом от российских энергоресурсов.

Ранее Дмитриев сравнил ЕС с черепахой за позднее осознание наступающего энергокризиса.